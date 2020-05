Ρεθύμνου

Φονικό στα Ανώγεια: Ξέσπασε σε κλάματα ο 29χρονος στην απολογία του

Πώς περιέγραψε τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η φονική συμπλοκή. Κρίθηκε προφυλακιστέος με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα.

Προφυλακιστέος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 29χρονος που ομολόγησε ότι σκότωσε τον συνομήλικο του, Γιώργο Ξυλούρη, στα Ανώγεια.

Κατά την απολογία του ήταν συναισθηματικά φορτισμένος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Διονύση Βέρρα, και την ώρα που περιέγραφε τι συνέβη, μόλις αντίκρισε τον πατέρα του νεκρό, έκλαιγε, λέγοντας «Άδειασα όλος μέσα μου, υπήρξε σκοτάδι μπροστά μου».

«Ο πατέρας μου ήταν ο άγγελός μου», ανέφερε ο 29χρονος, όπως είπε η έτερη δικηγόρος του, Αλεξάνδρα Σπανάκη.

Ο κ. Βέρρας μεταξύ άλλων, επανέλαβε ότι η οικογένεια του Γιώργου Ξυλούρη, δεν προσκόμισε το αληθινό όπλο στις αστυνομικές Αρχές.

Αναλυτικά, όπως μεταδίδει το Flashnews.gr, ο Διονύσης Βέρρας ανέφερε:

«Ήταν μια συναισθηματική, εξαιρετικά φορτισμένη απολογία η οποία συγκίνησε όλους τους παράγοντες της διαδικασίας, σας διαβεβαιώνω γι’ αυτό. Είπε όλη την αλήθεια. Άνοιξε το στόμα του και την ψυχή του και έβγαλε ό,τι βίωσε εκείνα τα κρίσιμα λεπτά του Σαββάτου.

Ένα παιδί το οποίο να δονείται και να κλαίει συνεχώς και να περιγράφει με λεπτομέρειες τι του συνέβη εκείνο το βράδυ και τι σταυρό μαρτυρίου σηκώνει. Είπε ότι βγήκε έξω και είδε τη μάνα του να τραβάει τα μαλλιά της και να στρέφεται κατά του Γιώργου Ξυλούρη, που είχε σκοτώσει τον σύζυγό της. Περιγράφει πώς πλησίασε όταν είδε τον πατέρα του πεσμένο κάτω με τη σφαίρα στο στήθος. Θάμπωσε, είπε χαρακτηριστικά τη φράση “Άδειασα όλος μέσα μου και είδα ένα σκοτάδι μπροστά μου. Σήκωσα το όπλο μου το έστρεψα προς τον δολοφόνο του πατέρα μου και άφησα τον εαυτό μου και δεν θυμάμαι τίποτα άλλο”.

Έχουμε έναν κατηγορούμενο και ευρήματα αντικειμενικά. Όσοι δεν μπορούν να καταλάβουν το υλικό που έχουν στη διάθεσή τους οι αστυνομικές Αρχές μπορούν να λένε το μακρύ τους και το κοντό τους. Αυτοί που τα λένε δεν έχουν σχέση με τις οικογένειες και καλά θα κάνουν να αφήσουν τις οικογένειες στη δυστυχία τους και στο δράμα που υφίστανται και να μην κατασκευάζουν πράγματα».

