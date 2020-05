Εύβοια

Χαλκίδα: “Βουτιά” στο κενό έκανε γυναίκα από την Υψηλή Γέφυρα

Αδιευκρίνιστα τα κίνητρα που την οδήγησαν σε αυτήν την ενέργεια.

Λίγα 24ωρα μετά την αυτοκτονία ενός 52χρονου, μία γυναίκα έπεσε το μεσημέρι της Τετάρτης από την Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας.

Όπως μεταδίδει το EviaZoom.gr, λίγο πριν από τις 14:00 μία γυναίκα Ρομά μετέβη στη γέφυρα και -υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες- έπεσε στο κενό, καταλήγοντας στη θάλασσα.

Ακολούθως κατάφερε να κολυμπήσει μέχρι τα βράχια και έπειτα έχασε τις αισθήσεις της. Για καλή της τύχη, την είδαν περαστικοί, οι οποίοι ειδοποίησαν την Αστυνομία.

Με ασθενοφόρο διακομίστηκε στο Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Τα στοιχεία της γυναίκας δεν έχουν ταυτοποιηθεί μέχρι στιγμής από την Ασφάλεια Λιμεναρχείου Χαλκίδας, η οποία διερευνά τα αίτια της πτώσης με καταθέσεις μαρτύρων κ.α.