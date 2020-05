Αχαΐα

Πυροβολισμοί με τραυματίες στην Αχαΐα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Ασφάλειας Πατρών…

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν το απόγευμα της Τετάρτης κατά τη διάρκεια αιματηρού επεισοδίου στην περιοχή Σαγέικα της δυτικής Αχαΐας. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, στο περιστατικό ενεπλάκη μία ομάδα ατόμων και στη συνέχεια ένας εξ αυτών άρχισε να πυροβολεί με κυνηγετικό όπλο.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας της Κάτω Αχαΐας, ενώ η αστυνομία μετά από έρευνα προχώρησε στην προσαγωγή ενός ατόμου, το οποίο οδηγήθηκε και κρατείται στην Ασφάλεια Πατρών.

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ., προκειμένου να εντοπιστεί το όπλο και άλλα άτομα που πιθανόν εμπλέκονται στο αιματηρό συμβάν.