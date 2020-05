Βοιωτία

Θήβα: το εντυπωσιακό γκρέμισμα γέφυρας από drone (βίντεο)

Η γέφυρα που συνέδεσε τη Θήβα με την εθνική οδό για πολλά χρόνια, έδωσε τη σκυτάλη στη σύγχρονη γέφυρα του νέου ανισόπεδου κόμβου Θηβών.