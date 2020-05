Δωδεκανήσα

Κορονοϊός: σε απόγνωση οι καταστηματάρχες στη Ρόδο

«Αιμορραγούν» οι καταστηματάρχες τουριστικών ειδών, αβέβαιο το μέλλον στις κρουαζιέρες...

Οι καταστηματάρχες της Μεσαιωνικής πόλης της Ρόδου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου! Τέτοια εποχή η παλιά πόλη της Ρόδου έσφυζε από τουρίστες που κατέφθαναν στο νησί με κρουαζιερόπλοια στο λιμάνι και όχι μόνο. Φέτος η εικόνα εντελώς διαφορετική....

Αν και η κυβέρνηση δίνει την δυνατότητα στους καταστηματάρχες λιανικού εμπορίου να ανοίξουν την ερχόμενη Δευτέρα 11 Μαΐου, οι καταστηματάρχες τουριστικών ειδών στα νησιά τονίζουν ότι και να ανοίξουν θα είναι σαν να είναι κλειστοί, καθώς δεν θα υπάρχει τουρισμός τουλάχιστον μέχρι τέλη Ιουνίου.

Ένα άλλο θέμα είναι η κρουαζιέρα που προς το παρόν είναι αβέβαιο για το τι θα γίνει. Η Μεσαιωνική πόλη της Ρόδου έσφυζε από τουρίστες που κατέβαιναν για τον περίπατο τους από τα κρουαζιερόπλοια στο Λιμάνι της Ρόδου.

Όσον αφορά στην επιβίωση των επιχειρήσεων ζητούν:

1. Οι πληρωμές των ασφαλιστικών και φορολογικών οφειλών, τρεχουσών και όσων βρίσκονται σε διακανονισμό να παραμείνουν σε αναστολή, αν όχι να διαγράφουν έως τον Ιούνιο του 2021, όπως και ο ΕΝΦΙΑ.

2. Ζητάμε υποβολή των επιταγών όλης της τουριστικής περιόδου σε ειδικό καθεστώς μετακύλισης της εξόφλησης τους για το καλοκαίρι του 2021 ή την παροχή άτοκης δανειοδότησης για την αποπληρωμή τους με έναρξη αποπληρωμής το καλοκαίρι του 2021.

3. Πάγωμα και των προσωπικών δανειακών υποχρεώσεων, που επίσης έχουν πάρει αναστολή για τρεις μήνες και αποπληρωμή τους μέσω επιμήκυνσης των δανειακών συμβάσεων χωρίς την κατά τα αλλά αλλαγή των όρων τους και επιδότηση των τόκων των επιχειρηματικών έως το καλοκαίρι του 2021.

4. Απαγόρευση των εξώσεων των επιχειρήσεων είτε ο εκμισθωτής είναι το δημόσιο είτε ιδιώτης.

5. Όπου λήγει η μισθωτική σχέση περίοδο χάριτος για την παράδοση του μισθίου.

6. Παράταση των μισθωτικών σχέσεων.

7. Να είναι επιλέξιμες οι τουριστικές επιχειρήσεις για τα χαμηλότοκα επιχειρηματικά δάνεια, με πρόβλεψη για όσους συνεπείς δανειολήπτες μέχρι τον 2/21, που δεν έχουν επιπλέον περιθώρια δανειοληπτικής ικανότητας, λόγω αυξημένων δανειακών υποχρεώσεων που προέκυψαν λόγω της μνημονιακής περιόδου (100% εγγύηση του δημοσίου). Μέχρι τώρα επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που έχουν προσωπικό. Στους τουριστικές επιχειρήσεις δεν προλάβαμε να κάνουμε τις προσλήψεις της τουριστικής περιόδου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν άλλες υποχρεώσεις.

8. Να συνεχιστεί η παροχή του βοηθήματος των 800 ευρώ στους ήδη επιλέξιμους επαγγελματίες του τουρισμού, εφόσον δεν υπάρχει αντικείμενο εργασίας, έως ότου επιτραπεί η έλευση τουριστών, ανεξαρτήτως ΚΑΔ.

9. Όλα τα μέλη εταιριών, νομικά ή φυσικά πρόσωπα, να λαμβάνουν το επίδομα των 800 ευρώ εφόσον δεν το λαμβάνουν με άλλη ιδιότητα και τα μερίσματα της εταιρίας είναι το μοναδικό τους έσοδο.

10. Δημιουργία εξιδεικευμένων χρηματοδοτικών εργαλείων που είναι απαραίτητα για την επιβίωση του τουριστικού κλάδου. Ως τουριστικές επιχειρήσεις μπορούν να ορίζονται οι εποχιακές επιχειρήσεις που εδράζονται σε περιοχές χαρακτηρισμένες ως τουριστικοί τόποι, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, όπως ορίζονται στο ΠΔ 664/77 .

11. Επαναφορά των μειωμένων συντελεστών του ΦΠΑ στα νησιά προκειμένου να μειωθεί το κόστος ζωής.