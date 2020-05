Αχαΐα

Επίθεση με μπαλτά και καραμπίνα

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ταυτοποιήσεις και σύλληψη μετά τη χθεσινή επίθεση, που έγινε μέρα μεσημέρι.

Συνελήφθη, χθες το βράδυ, στα Σαγέικα Δυτικής Αχαΐας, από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας με την συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, ένας άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για ηθική αυτουργία σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς και παράβασης του νόμου για τα όπλα.

Παράλληλα, αναζητούνται για να συλληφθούν ακόμη δύο άνδρες, τα πλήρη στοιχεία των οποίων έχουν ταυτοποιηθεί και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για τα κατά περίπτωση αδικήματα της ηθικής και φυσικής αυτουργίας σε απόπειρα ανθρωποκτονίας και βαριάς σωματικής βλάβης, καθώς και της παράβασης του νόμου για τα όπλα.

Ειδικότερα, χθες το μεσημέρι, στα Σαγέικα, οι τρεις άνδρες διαπληκτίστηκαν με άλλα άτομα που διαμένουν στην περιοχή, με αποτέλεσμα, ο ένας από τους άνδρες, που αναζητούνται, να πυροβολήσει εναντίον των ατόμων και να τραυματίσει τέσσερις γυναίκες και τέσσερις άνδρες, οι οποίοι διακομίσθηκαν με σταθμούς του ΕΚΑΒ και δικά τους μέσα, στο Κέντρο Υγείας της περιοχής και σε νοσοκομείο της Πάτρας. Ένας από τους τραυματίες, μάλιστα, κινδυνεύει να χάσει το μάτι του.

Σε ό,τι αφορά τον συλληφθέντα, επιτέθηκε με μπαλτά εναντίον των οκτώ ατόμων και προέτρεπε τον συνεργό του να πυροβολήσει, ενώ ο έτερος άνδρας, που αναζητείται, τοποθέτησε φυσίγγια στο κυνηγητικό όπλο και το παρέδωσε στον συνεργό του για να πυροβολήσει.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των συνεργών του.?

Σύμφωνα με τα τοπικά Μέσα, στο επεισόδιο, που έγινε σε οικισμό Ρομά, συμμετείχαν πατέρας, γιος και εγγονός.