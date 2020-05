Θεσσαλονίκη

Λαδάδικα: Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες των πυροβολισμών

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας για το περιστατικό που είχε σοκάρει τη Θεσσαλονίκη.

Ταυτοποιήθηκαν επτά άτομα για το περιστατικό με πυροβολισμούς στην πλατεία Λαδάδικων, στη Θεσσαλονίκη, που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2019.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για επτά Ρομά.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Οι πυροβολισμοί είχαν σημειωθεί ξημερώματα, όταν κουκουλοφόροι πυροβόλησαν περίπου 30 φορές στον αέρα, χωρίς να στραφούν εναντίον ανθρώπων. Είχαν φτάσει στο σημείο από τη λεωφόρο Νίκης και μετά το περιστατικό επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητα και εξαφανίστηκαν.

Η ανακοίνωση της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Θεσσαλονίκης:

Εξιχνιάσθηκε έπειτα από μεθοδική και επισταμένη έρευνα αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης υπόθεση άσκοπων πυροβολισμών που έλαβε χώρα ξημερώματα της 16-12-2019 στην περιοχή των Λαδάδικων.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν ως δράστες επτά (7) ημεδαποί άντρες, ηλικίας από 34 έως 68 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για Σύσταση Συμμορίας και παράβαση του Νόμου περί Όπλων.

Ειδικότερα, πρώτες πρωινές ώρες της 16-12-2019 στην πλατεία Μοριχόβου, οι προαναφερόμενοι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους, προέβησαν σε πυροβολισμούς και στη συνέχεια επιβιβάστηκαν σε Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα και αποχώρησαν.

Σημειώνεται ότι, από τους πυροβολισμούς δεν προκλήθηκε κάποιος τραυματισμός ή φθορά σε αντικείμενα.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον κ. Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.