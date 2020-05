Ηράκλειο

Γυναίκα δάγκωσε αστυνομικό

Σε μια απίστευτη καταγγελία προχώρησε ένας αστυνομικός, που δέχθηκε επίθεση από γυναίκα που πήγε να βοηθήσει.

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και συγκεκριμένα στην Αλικαρνασσό, όπου ένας αστυνομικός κατήγγειλε μία γυναίκα ότι τον δάγκωσε.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν σύμφωνα με την καταγγελία, η γυναίκα κάλεσε την Άμεση Δράση για βοήθεια. Η γυναίκα ήταν στο οδόστρωμα και οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. την εντόπισαν αμέσως, διαπιστώνοντας ότι είχε καταναλώσει μεγάλες ποσότητες αλκοόλ.

Αμέσως κάλεσαν το ΕΚΑΒ, ενώ οι ίδιοι προσπάθησαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες.

Τότε, εκείνη σε έξαλλη κατάσταση, δάγκωσε με μανία τον έναν αστυνομικό.

Το ασθενοφόρο που είχε ειδοποιηθεί για τη γυναίκα έφτασε στο σημείο όμως τελικά εκτός από εκείνη μετέφερε και τον αστυνομικό της Άμεσης Δράσης προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.