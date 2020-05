Λάρισα

Κορονοϊός: θρήνος για ασθενή στην Θεσσαλία

Μακραίνει κι άλλο η λίστα με τους συμπολίτες μας που υπέκυψαν από επιπλοκές της νόσου.

Ακόμη ένας ασθενής κατέληξε απο επιπλοκές του κορονοϊού, αυξάνοντας σε 149 τους νεκρούς απο την επιδημία στην Ελλάδα.

Πρόκκειται για έναν 67χρονο, με υποκείμενα νοσήματα.

Ο άτυχος άνδρας νοσηλευόταν στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας.

Το απόγευμα της Πέμπτης, ο λοιμωξιολόγος Σωτήρης Τσιόδρας, ανακοίνωσε ότι το προηγούμενο 24ώρο επιβεβαιώθηκαν 15 νέα κρούσματα κορονοιϊού στην χώρα.