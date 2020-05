Λασιθίου

Νέος σεισμός στην Κρήτη

Η συγκεκριμένη δόνηση φαίνεται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της μετασεισμικής δραστηριότητας που ανέμεναν οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό της 2ας Μαΐου.

Σεισμική δόνηση 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ κατέγραψαν οι σεισμογράφοι των τεσσάρων φορέων συγκρότησης του Εθνικού Σεισμολογικού Δικτύου στις 06:14, όπως ανακοίνωσε το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 79 χιλιόμετρα νότια της Άρβης στην Κρήτη και προέρχεται από απόσταση 443 χλμ νότια/νοτιοανατολικά της Αθήνας.

Η συγκεκριμένη δόνηση φαίνεται ότι εντάσσεται στο πλαίσιο της μετασεισμικής δραστηριότητας που ανέμεναν οι σεισμολόγοι μετά τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 5,9 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 του μήνα στα ανοιχτά της Κρήτης.

Δεκάδες μετασεισμοί έχουν σημειωθεί τα τελευταία εικοσιτετράωρα μετά τον ισχυρό σεισμό του Σαββάτου.