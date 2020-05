Χανιά

Είχε στο σπίτι του οπλοστάσιο και ναρκωτικά

Ολόκληρο οπλοστάσιο έκρυβε στο σπίτι του ένας άνδρας.

Στη σύλληψη ενός ατόμου κατοίκου Χανίων που κατηγορείται για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και όπλων, προχώρησε η Αστυνομία.

Η σύλληψη του έγινε καθώς μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ποσότητα 17,8 γραμμάρια κάνναβης, αεροβόλο πιστόλι με πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων, σιδερογροθιά, δύο μαχαίρια, ξύλινη ράβδος (ρόπαλο), αντιασφυξιογόνα μάσκα και ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Χανίων, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Χανίων.