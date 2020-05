Θεσσαλονίκη

Ταυτοποιήθηκαν οι δράστες επίθεσης σε ανήλικους αθλητές

Στον εισαγγελέα η δικογραφία για τους δράστες της επίθεσης στην Κ-17 του Ολυμπιακού.

Εννέα άτομα ταυτοποιήθηκαν για την επίθεση και τους προπηλακισμούς κατά ανήλικων αθλητών και των συνοδών της ομάδας Κ-17 του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια φιλικού αγώνα που έδωσε τον περασμένο Σεπτέμβριο στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, κόντρα στην αντίστοιχη ομάδα του Ποντιακού Συλλόγου Πολυδενδρίου Λαγκαδά.

Σύμφωνα με την αστυνομία, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους περιλαμβάνει -κατά περίπτωση- τα αδικήματα της διατάραξης κοινής ειρήνης, της σωματικής βλάβης, της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της ληστείας, όπως επίσης πράξεις που συνδέονται με τους νόμους περί αθλητισμού και όπλων. Τις έρευνες για την υπόθεση διεξήγαγε η υποδιεύθυνση αθλητικής βίας Θεσσαλονίκης. Το περιστατικό είχε διαδραματιστεί στις 8 Σεπτεμβρίου, όταν ομάδα, στην οποία συμμετείχαν δεκάδες άτομα, έφτασε αιφνιδιαστικά στις αθλητικές εγκαταστάσεις του ΤΕΦΑΑ, όπου εξελισσόταν η ποδοσφαιρική αναμέτρηση την οποία και διέκοψαν.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, απειλώντας τους ανήλικους ποδοσφαιριστές και τους συνοδούς της ομάδας του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκης, οι δράστες απέσπασαν οτιδήποτε έφερε τα διακριτικά των «ερυθρολεύκων», από φανέλες μέχρι μπάλες, εξοπλισμό τον οποίο τοποθέτησαν σε σακίδιο και σακούλες.

Κατά την ίδια ανακοίνωση, κάποιοι από τους δράστες χτύπησαν δύο ποδοσφαιριστές και τον υπεύθυνο της ακαδημίας ποδοσφαίρου του Ολυμπιακού Θεσσαλονίκης, προκαλώντας τραύματα σε δύο εξ αυτών. Στη συνέχεια, εξαφανίστηκαν πριν φτάσει στο σημείο η αστυνομία, αφήνοντας σε κοντινή απόσταση μία σακούλα με αντικείμενα που είχαν προηγουμένως αποσπάσει.

Αξιοποιώντας -ανάμεσα σε άλλα- μαρτυρικές καταθέσεις, αλλά και μηνύματα που διακινήθηκαν μέσω κοινωνικών μέσων δικτύωσης, συνδεόμενα με τη συγκεκριμένη επίθεση, οι αστυνομικοί της αθλητικής βίας έφτασαν στα ίχνη κάποιων εκ των φερόμενων δραστών, που, όπως ανακοινώθηκε, είναι ηλικίας 22 έως 52 ετών.

Η εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον εισαγγελέα πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης, ενώ οι έρευνες για τους υπόλοιπους συμμετέχοντες στο επεισόδιο συνεχίζονται.