Θεσσαλονίκη

Αυτοκίνητο παρέσυρε μητέρα με τα δυο ανήλικα παιδιά της

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο πατέρας της οικογένειας μετέφερε ο ίδιος τη γυναίκα του και τα δυο παιδιά τους σε νοσοκομείο.

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή του Δενδροποτάμου, στη Θεσσαλονίκη.

Περίπου στις 15:00 και κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι τώρα συνθήκες, αυτοκίνητο παρέσυρε μία μητέρα με τα δύο ανήλικα παιδιά της.

Από την παράσυρση τα τρία άτομα τραυματίστηκαν ελαφρά.

Σύμφωνα με το thestival.gr, ο πατέρας της οικογένειας μετέφερε τη σύζυγό του και τα παιδιά τους με το αυτοκίνητό του στο νοσοκομείο "Ιπποκράτειο".

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως οι τρεις τραυματίες φέρουν μόνο εκδορές.