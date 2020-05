Ζάκυνθος

Σεισμός στη Ζάκυνθο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική δόνηση αναστάτωσε τους κατοίκους του νησιού.

Σεισμική δόνηση 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 μμ στο θαλάσσιο χώρο ανοιχτά της Ζακύνθου.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικο Ινστιτούτο Αθηνών ο σεισμός είχε επίκεντρο στο θαλάσσιο χώρο νοτιοδυτικά της Ζακύνθου με εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί ή ζημιές.