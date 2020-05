Κέρκυρα

Κέρκυρα: Βρέθηκε σε καλύβα η 34χρονη – Αναζητείται ο “δράκος της Λευκίμμης”

Θρίλερ με όσα κατήγγειλε για τον άνδρα, που είχε φυλακιστεί για σειρά βιασμών νεαρών γυναικών.

Σε μια καλύβα, στην περιοχή Αγίου Πέτρου Λευκίμμης, φέρεται σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πως βρέθηκε από άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Κέρκυρας, 34χρονη γυναίκα, αλβανικής υπηκοότητας που αγνοείτο τα τελευταία δύο 24ωρα.

Η γυναίκα κατήγγειλε ότι «είχε πέσει θύμα απαγωγής και πολλαπλού βιασμού από τον "δράκο" της Λευκίμμης», που το 2012, είχε καταδικαστεί σε 53χρονια κάθειρξης, για έξι βιασμούς, νεαρών κοριτσιών, τουριστριών, από τη Βρετανία, αλλά αποφυλακίστηκε τον Αύγουστο του 2019, χρησιμοποιώντας Νόμο της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η δήλωση της εξαφάνισης της 34χρονης γυναίκας έγινε χθες το πρωί, όταν ο 32χρονος σύντροφός της, από την Αλβανία, ενημέρωσε τις αστυνομικές αρχές πως πριν από ένα 24ωρο ξύπνησε το πρωί και δεν τη βρήκε στο σπίτι τους, ενώ όπως επεσήμανε, το προηγούμενο βράδυ, είχε προηγηθεί συνάντηση του ζευγαριού, με τον 47χρονο, που μετά την αποφυλάκισή του ζούσε στη Λευκίμμη, με περιοριστικούς όρους να εμφανίζεται την πρώτη ημέρα, κάθε μήνα, σε αστυνομικό τμήμα, καθώς και την απαγόρευση της εξόδου του από την Κέρκυρα.

Μετά τη δήλωση εξαφάνισης της νεαρής γυναίκας άνδρες της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Κέρκυρας στη Λευκίμμη, εξαπέλυσαν «ανθρωποκυνηγητό», προκειμένου να εντοπίσουν την 34χρονη, αλλά και τον 47χρονο φερόμενο δράστη.

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να ισχυρίστηκε η 34χρονη, «ο 47χρόνος την απήγαγε και την κρατούσε όμηρο, ενώ υπό την απειλή της ζωής της, τη βίαζε». Η υπόθεση βρίσκεται στο στάδιο αστυνομικής διερεύνησης, ενώ ο 47χρονος, μέχρι αυτή την ώρα, αγνοείται.

Η 34χρονη έχει μεταφερθεί στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας με ελαφρά τραύματα, ενώ όπως ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ιατροδικαστής Κέρκυρας Ιωάννης Αϊβατίδης, που είχε διαχειριστεί και τις έξι υποθέσεις των βιασμών των Βρετανίδων τουριστριών από τον φερόμενο, 47χρονο, δράστη, «μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει λάβει καμία παραγγελία προς εκτέλεση της εξέτασης της 34χρονης γυναίκας προκειμένου να διαπιστωθούν και επίσημα οι καταγγελίες του βιασμού της».?