Φθιώτιδα

Σοκ από τροχαίο με μηχανάκι (βίντεο - ντοκουμέντο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Το δίκυκλο συγκρούεται με αγροτικό όχημα και ο μοτοσικλετιστής κάνει τούμπες στον αέρα και προσγειώνεται στην άσφαλτο.

Τραυματισμένος, αλλά ευτυχώς εκτός κινδύνου νοσηλεύεται 49χρονος δικυκλιστής από την Λαμία, ο οποίος το πρωί συγκρούστηκε με αγροτικό αυτοκίνητο που οδηγούσε ηλικιωμένος.



Σύμφωνα με το LamiaReport ο 49χρονος με το μηχανάκι κινούταν κανονικά προς Λαμία, όταν την ίδια στιγμή ο 71χρονος οδηγός του αγροτικού, που κινούταν στην αντίθετη κατεύθυνση, χωρίς να ελέγξει επιχείρησε να στρίψει αριστερά.



Όπως φαίνεται και στο βίντεο, ο 49χρονος από τη σύγκρουση απογειώθηκε και αφού πέρασε πάνω από το αγροτικό, προσγειώθηκε αρκετά μέτρα μακριά στο οδόστρωμα.



Ευτυχώς ο αναβάτης φορούσε κράνος και αυτό του έσωσε τη ζωή.

Δείτε το βίντεο με το τροχαίο: