Ηράκλειο

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ελαιόλαδου (εικόνες)

Στο σημείο ισχυρές δυνάμεις τις Πυροσβεστικής. Μαύροι καπνοί έχουν τυλίξει μεγάλο μέρος της περιοχής.

Μεγάλη επιχείρηση έχει στηθεί από νωρίς το απόγευμα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ηρακλείου, για την κατάσβεση πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε εργοστάσιο τυποποίησης ελαιολάδου, στην περιοχή της Φοινικιάς.

Στο σημείο επιχειρούν τριάντα πυροσβέστες που έσπευσαν με 12 οχήματα.

Η έκταση της πυρκαγιάς είναι τέτοια, που μαύροι καπνοί έχουν τυλίξει ένα μεγάλο μέρος της ευρύτερης περιοχής.