Κοζάνη

Κασαπίδης: Επιστολή διαμαρτυρίας για την “απροειδοποίητη έλευση” μεταναστών στην Αιανή

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Έντονη ενόχληση από τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας για την έλλειψη ενημέρωσης.

(εικόνα αρχείου)

Επιστολή διαμαρτυρίας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Γεώργιου Κασαπίδη για την απροειδοποίητη, όπως υποστηρίζει, έλευση μεταναστών στην Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.



Με την επιστολή του προς τον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου κ. Νότη Μηταράκη, η οποία κοινοποιείται και στο γραφείο του Πρωθυπουργού, ο κ. Κασαπίδης εκφράζει την έντονη αντίδραση του για την έλλειψη ενημέρωσης σχετικά με την απροειδοποίητη και χωρίς υγειονομικό έλεγχο, όπως σημειώνει, έλευση μεταναστών στη Δημοτική Κοινότητα Αιανής του Δήμου Κοζάνης.



Ο κ. Κασαπίδης τονίζει ότι οι πρακτικές αυτές βρίσκουν αντίθετη την Περιφερειακή Αρχή και καλεί την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου να αντιμετωπίζει με υπευθυνότητα θέματα μείζονος σημασίας για την ασφάλεια και την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ακολουθεί το κείμενο της επιστολής:

"Αξιότιμε κ. Υπουργέ,



Με έκπληξη πληροφορήθηκα από πολίτες της Αιανής Κοζάνης ότι μεταφέρθηκαν σήμερα το μεσημέρι 63 μετανάστες (61 Σομαλοί, 2 Κογκολέζοι) με τρία λεωφορεία σε ξενοδοχείο της Αιανής.Από πληροφορίες του Αντιπεριφερειάρχη Κοινωνικής Ανάπτυξης και Μέριμνας κ. Ηλία Τοπαλίδη ο Γενικός Δ/ντής Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας κ. Χαρίσιος Γκοβεδάρος δηλώνει πλήρη άγνοια ως προς την κατάσταση υγείας των μεταναστών και των οικογενειών τους.



Δεν γνωρίζει επισήμως ως υπεύθυνος υπηρεσιακός Γενικός Δ/ντής Υγείας εάν είναι υγιείς οι μετανάστες που μεταφέρθηκαν σήμερα ως προς τον Covid-19 ή άλλα λοιμώδη νοσήματα. Την ίδια στιγμή δεν ενημερώνετε ούτε τον Δήμαρχο του Δήμου Κοζάνης ούτε και τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας όχι μόνο για την έλευση των δυστυχισμένων αυτών ανθρώπων αλλά και για την κατάσταση της υγείας τους ,και όλα αυτά στην πιο πολύπαθη από τον κορωνοϊό Περιφέρειας της χώρας με τα περισσότερα θέματα πανελλαδικά.



Σας εκφράζω την έντονη δυσφορία μου για την απαράδεκτη συμπεριφορά σας και των υπευθύνων του υπουργείου σας καιόλων των συναρμόδιων για την εντελώς αιφνιδιαστική μεταφορά των ανθρώπων χωρίς καμία ενημέρωση.



Την ίδια στιγμή κανείς επίσημος εκπρόσωπος φορέων της κυβέρνησης δεν μας διαβεβαιώνει για την καλή κατάσταση της υγείας τους και για το αν έχουν ελεγχθεί με τα κατάλληλα τεστ ανίχνευσης κορωνοϊού και άλλων λοιμωδών νοσημάτων πριν μεταφερθούν σε μια παρθένα από Covid-19 περιοχή.



Όλα τα παραπάνω δημιουργούν έντονη ανασφάλεια και αβεβαιότητα τόσο σε εμάς όσο και στην τοπική κοινωνία της Αιανής του Δήμου Κοζάνης και ευρύτερα της Δυτικής Μακεδονίας.



Δεν αξίζει τέτοια αντιμετώπιση στους ανθρώπους της Δυτικής Μακεδονίας που έδωσαν τον πιο σκληρό αγώνα κατά του κορωνοϊού και με τα περισσότερα θύματα στην Ελλάδα.

Τέτοιες συμπεριφορές είναι απαράδεκτες και καταδικαστέες.



O Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας



Γεώργιος Κασαπίδης"