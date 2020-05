Πολιτισμός

Μουσική διαμαρτυρία από καλλιτέχνες (εικόνες)

Οι καλλιτέχνες συγκεντρωθηκαν μπροστά από τις Ομπρέλες, στη Νέα Παραλία Θεσσαλονίκης και έπαιξαν μουσική. Ποια ήταν τα αιτήματά τους.

Μουσική διαμαρτυρία πραγματοποίησαν το απόγευμα καλλιτέχνες στη Θεσσαλονίκη διεκδικώντας επιδόματα που "να καλύπτουν τις καθημερινές ανάγκες τους".

"Οι εργαζόμενοι στο ακρόαμα-θέαμα έχουμε δικαιώματα και τα διεκδικούμε" έγραφε το κεντρικό πανό των καλλιτεχνών που συγκεντρωθηκαν μπροστά από τις Ομπρέλες, στη Νέα Παραλία και έπαιξαν μουσική .

Όπως σημειώνουν σε σχετικό έντυπο που μοίραζαν στους διερχόμενους, τα μέλη της Πρωτοβουλίας Μουσικών - Καλλιτεχνών διεκδικούν, μεταξύ άλλων," να μη περάσουν οι αντεργατικές ρυθμίσεις και νόμοι που χτυπάνε τα δικαιώματα των εργαζομένων και φορτώνουν τα βάρη στις πλάτες τους".