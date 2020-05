Αχαΐα

Ξαδέλφια ενεπλάκησαν σε θανατηφόρο τροχαίο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Νεαρά άτομα επέβαιναν στα αυτοκίνητα που συγκρούστηκαν μετωπικά.

Ξαδέλφια επέβαιναν σε όχημα που συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο.

Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ο 30χρονος οδηγός του ενός οχήματος, ενώ ο 21χρονος οδηγός του δεύτερο οχήματος μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Τρίπολης, όπου μεταφέρθηκε και ο 21χρονος ξάδελφος και συνοδηγός του.

Το τροχαίο έγινε λίγο πριν από τις 22:00 το βράδυ της Κυριακής, στην περιοχή Τριπόταμα, στο 93,5χλμ της Εθνικής Πατρών – Τριπόλεως.

Τα αίτια του τροχαίου διερευνώνται από το ΑΤ Κλειτορίας