Φθιώτιδα

Τρακτέρ καταπλάκωσε νεαρό αγρότη (εικόνες)

Τραγικό τέλος είχε ένα παιδί μόλις 20 ετών, όταν καταπλακώθηκε από τρακτέρ.

Νεκρός ανασύρθηκε κάτω από τρακτέρ νεαρός αγρότης στο Μεγαπλάτανο Αταλάντης.

Το δυστύχημα έγινε το μεσημέρι της Κυριακής όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ο 20χρονος δανείστηκε το τρακτέρ ηλικιωμένου για να κάνει δουλειές σε κτήμα με ελιές.

Το τρακτέρ ανατράπηκε κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πλακώνοντας τον νεαρό.

Διερχόμενος είδε τον άτυχο νεαρό και κάλεσε αμέσως για βοήθεια, όμως ήταν ήδη αργά.

Πυροσβέστες που έφτασαν στο σημείο με δύο οχήματα ανέσυραν τη σορό του 20χρονου κάτω από το τρακτέρ και το παιδί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Αταλάντης, όπου απλώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Προανάκριση για το δυστύχημα διενεργεί το ΑΤ Λοκρών