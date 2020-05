Δωδεκανήσα

Θανατηφόρο τροχαίο με σύγκρουση μοτοσικλετών

Τραγική κατάληξη είχε η σύγκρουση δυο μοτοσικλετών.

Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στην Κάλυμνο μετά από σύγκρουση δυο μοτοσικλετών.

Συγκεκριμένα, μοτοσικλέτα που οδηγούσε 28χρονος, στο δρόμο Αργινώντα – Βαθύ, συγκρούστηκε με άλλη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαινα δυο νέοι 30 και 31 ετών.

Αποτέλεσμα της σύγκρουσης, ήταν η ανατροπή των μοτοσικλετών και η πρόσκρουση του 28χρονου σε βραχώδη σημείο, που προκάλεσε τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Οι επιβάτες της άλλης μοτοσικλέτας τραυματίστηκαν ελαφρά.