Θεσσαλονίκη

Εκνευρισμός και ευτράπελα στις ουρές της ΔΕΗ και της ΕΥΑΘ (βίντεο)

Τεράστιες ουρές σχηματίστηκαν έξω από τη ΔΕΗ και την ΕΥΑΘ επί της οδού Αναγεννήσεως στη Θεσσαλονίκη.

Πρεμιέρα επαναλειτουργίας και για τη ΔΕΗ σήμερα, με τεράστιες ουρές να έχουν σχηματιστεί έξω από τα καταστήματα από το πρωί. Πλήθος πολιτών βρέθηκαν έξω από το κτίριο της ΔΕΗ στην Αναγεννήσεως και περίμεναν υπομονετικά για να εξυπηρετηθούν και να τακτοποιήσουν τις δουλειές τους.

Όπως ανέφεραν, ο χρόνος αναμονής ήταν τουλάχιστον 1,5 με 2 ώρες, ενώ δεν έλειπαν οι φωνές, ο εκνευρισμός και τα ευτράπελα μεταξύ των πολιτών, όταν δεν τηρείται η σειρά.

Πάντως, οι περισσότεροι από τους πολίτες φορούσαν μάσκα, χωρίς να τηρούν απαραίτητα τις προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας. Απίστευτες εικόνες συνωστισμού καταγράφηκαν από το πρωί και έξω από το κατάστημα της ΕΥΑΘ επί της οδού Αναγεννήσεως.

Μπορεί η ουρά να ήταν μικρότερη, ωστόσο οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας δεν τηρούνταν.

Πηγή: grtimes.gr