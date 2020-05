Ευρυτανία

Τραγωδία: εργάτης καταπλακώθηκε από τοίχο (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Θρήνος για εργάτη που καταπλακώθηκε από τσιμεντόπλιθες εν ώρα εργασιών!

Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στο χωριό Άγιος Νικόλαος Ευρυτανίας.

Ένας εργάτης, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, καταπλακώθηκε από τοίχο με τσιμεντόπλιθες την ώρα που εκτελούσε εργασίες κατεδάφισης σε αποθήκη.

Άμεσα κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία Καρπενήσιου με 14 πυροσβέστες και επτά οχήματα, ενώ στο σημείο έσπευσε και η 7η ΕΜΑΚ.

Σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, ο 60χρονος άνδρας αλβανικής καταγωγής, ανασύρθηκε δυστυχώς χωρίς τις αισθήσεις του…