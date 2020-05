Εύβοια

Μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο (εικόνες)

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών...

Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς μεγάλη φωτιά ξέσπασε το απόγευμα σε επιχείρηση ανακυκλώσιμων υλικών στο Βαθύ Αυλίδας.

Στο σημείο επιχείρησε μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής, ενώ οι καπνοί είχαν σκεπάσει την περιοχή.

Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν κινδύνεψε η ζωή κάποιου εργαζόμενου.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική τέθηκε υπό έλεγχο μετά από ώρα .