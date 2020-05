Θεσσαλονίκη

Φωτιά σε επιχείρηση με ελαστικά (εικόνες)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ανησυχία στην περιοχή από τις συνεχείς εκρήξεις...

Στις φλόγες τυλίχθηκε στις 17:00 το απόγευμα επιχείρηση με ελαστικά στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Μικράς Ασίας στα Διαβατά.

Στο σημείο έφτασαν και επιχείρησαν για την κατάσβεση της πέντε οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι κατάφεραν να θέσουν τη φωτιά υπό πλήρη έλεγχο.

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες, δεν έχει υπάρξει κάποιος τραυματισμός, παρά μόνον υλικές ζημιές. Η περιοχή καλύφθηκε από μαύρο καπνό, ενώ σημειώνονταν εκρήξεις.