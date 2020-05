Κυκλάδες

Τραγωδία: έχασε τη ζωή του μέσα σε δεξαμενή νερού

Οι πυροσβέστες ανέσυρα άτομο χωρίς τις αισθήσεις του από δεξαμενή νερού σε αυλή σπιτιού

Φωτογραφία αρχείου

Μια τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Μεσαριά της Σαντορίνης.

Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, άτομο έπεσε μέσα σε δεξαμενή νερού στην αυλή του σπιτιού του.

Οι 5 πυροσβέστες που έσπευσαν με δυο οχήματα στο σημείο, ανέσυραν το άτομο χωρίς τις αισθήσεις του.