Έβρος

Έβρος: Επεισόδια στο ΚΥΤ Φυλακίου

Αναστάτωση και άμεση επέμβαση της Αστυνομίας, αλλά και της Πυροσβεστικής

(εικόνα αρχείου)

Επεισόδια προκλήθηκαν σήμερα το πρωί στο Κέντρο Υποδοχής και Ταυτοποίησης (ΚΥΤ)στο Φυλάκιο, στον βόρειο Έβρο.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, λίγο πριν από τις 10 το πρωί, διαμένοντες στην πτέρυγα ασυνόδευτων ανηλίκων του Κέντρου, έβαλαν φωτιά σε στρώματα, για την κατάσβεση της οποίας μετέβησαν στο ΚΥΤ δύο οχήματα της πυροσβεστικής.

Σημειώνεται ότι -μέχρι στιγμής- δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ φέρεται να έχουν προκληθεί σημαντικές υλικές ζημιές.