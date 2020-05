Ζάκυνθος

Μάργαρης: οι τουριστικές επιχειρήσεις ζητούν ξεκάθαρες λύσεις (βίντεο)

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Ο Πρ. των Ξενοδόχων Ζακύνθου αναφέρεται στα προβλήματα από την επιδημία και τα εφόδια που απαιτούνται για να αποφευχθεί η «καταιγίδα λουκέτων».