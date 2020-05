Ρεθύμνου

Ανώγεια: τι έδειξε το DNA στα όπλα του διπλού φονικού

Τα αποτελέσματα των ενδελεχών ελέγχων από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια...

Βασικά στοιχεία για την πορεία των ερευνών στην υπόθεση του διπλού φονικού στα Ανώγεια είναι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Ήδη, έχουν ταυτιστεί κάλυκες και πιστόλια, που παραδόθηκαν στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες του bloko.gr, ταυτοποιήθηκαν ύστερα από ενδελεχείς έρευνες στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, τα δείγματα γενετικού υλικού των δύο εμπλεκομένων (του 29χρονου κατηγορούμενου και του 30χρονου θύματος) με τα δύο όπλα.

Αν και δεν έχει ολοκληρωθεί οριστικά η διερεύνηση DNA στους κάλυκες, τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι και αυτοί φέρουν το γενετικό υλικό των φερομένων ως κατόχων των όπλων.