Λέσβος

Μετανάστες με κορονοϊό έφθασαν στη Λέσβο

Text to Speech Your browser does not support the audio element.

Μεταφέρθηκαν σε ειδική δομή καραντίνας στο νησί...

Ανιχνεύθηκαν δύο κρούσματα κορονοϊού σε μετανάστες που εισήλθαν στην Λέσβο στις 6/5. Τα κρούσματα βρέθηκαν στο πλαίσιο δειγματοληπτικού ελέγχου.

Από 1η Μαρτίου όλες οι αφίξεις δεν οδηγούνται στα ΚΥΤ νησιών για λόγους προστασίας δημόσιας υγείας, αλλά σε ειδικές δομές καραντίνας που έχουν ήδη προβλεφθεί.

Στην Δυτική Λέσβο η δομή βρίσκεται σε χώρο που νοίκιασε το Υπουργείο Μετανάστευσης σε συνεννόηση με το Δήμο Δυτικής Λέσβου, κοντά στην παραλία Ευθαλού. Δεν υπάρχει καμία σχέση της δομής αυτής με την Μόρια.

Επίσης, σήμερα, έγιναν οι πρώτες ενέργειες στο θέμα ελέγχου ΜΚΟ, όπως είχε επισημανθεί και στη Βουλή την προηγούμενη εβδομάδα, κατά την διάρκεια της συζήτησης του νομοσχεδίου. Ανακοινώσεις για το θέμα αυτό κάνουν οι αρμόδιες ελεγκτικές αρχές με τις οποίες συνεργαζόμαστε.