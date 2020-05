Ημαθία

Αυτοκίνητο παρέσυρε παιδί που έκανε ποδήλατο

Στο νοσοκομείο νοσηλεύεται το παιδί. Το περιστατικό ερευνά η Αστυνομία.

(εικόνα αρχείου)

Στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, όπου διακομίστηκε, νοσηλεύεται 12χρονος από τη Νάουσα.

Ο 12χρονος τραυματίστηκε, όταν το ποδήλατο που οδηγούσε παρασύρθηκε, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, από Ι.Χ. αυτοκίνητο.

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ της Τρίτης στην πόλη της Νάουσας και ερευνάται από το τοπικό αστυνομικό τμήμα.