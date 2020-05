Εύβοια

Ανήλικοι έκλεψαν περίπτερο

Παρέα νεαρών με την μέθοδο της απασχόλησης «ξάφρισαν» ηλικιωμένο περιπτερά. Συνελήφθησαν τρεις, ενώ αναζητείται ένας.

Με την κατηγορία της κλοπής κατά συναυτουργία, συνελήφθησαν τις πρώτες πρωινές ώρες στη Χαλκίδα οι τρεις ανήλικοι, ενώ αναζητείται ακόμη ένας.

Σύμφωνα με την Αστυνομία οι τέσσερις νεαροί (δύο Έλληνες και δύο Αλβανοί), με τη μέθοδο της απασχόλησης κατόρθωσαν να αρπάξουν από τον ηλικιωμένο περιπτερά χρηματικό ποσό και στη συνέχεια προσπάθησαν να εξαφανιστούν.

Το θύμα ειδοποίησε την αστυνομία και με την αξιοποίηση των πληροφοριών οι τρεις έπεσαν γρήγορα στα χέρια των αστυνομικών, ενώ αναζητείται ο τέταρτος της παρέας.

Πηγή: LamiaReport