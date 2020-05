Χανιά

Ποδηλάτης έπεσε σε γκρεμό

Άμεση η κινητοποιήση της Πυροσβεστικής και πληρώματος του ΕΑΚΒ που έσπευσε στην περιοχή

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε με νεαρό ποδηλάτη το μεσημέρι της Τετάρτης στην Κρήτη.

Το περιστατικό σημειώθηκε κοντά στην Αγιά Χανίων όταν ο νεαρός έπεσε με το ποδήλατό του σε γκρεμό 8 μέτρων.

Ευτυχώς ο ποδηλάτης δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ στο σημείο, πέρα από το ΕΚΑΒ που τον μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο, βρέθηκε και η Πυροσβεστική, ωστόσο δεν χρειάστηκε να επιχειρήσει.

Πηγή: ekriti