Σέρρες

Εργαστήριο κάνναβης βρέθηκε σε διαμέρισμα (εικόνες)

Ολόκληρο εργαστήριο είχε στήσει στο διαμέρισμά του ένας νεαρός, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα.

Αυτοσχέδιο εργαστήριο υδροπονικής κάνναβης εντόπισαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Σερρών.

Για την υπόθεση συνελήφθη ένας 23χρονος αλβανικής υπηκόοτητας, για καλλιέργεια και κατοχή κάνναβης, καθώς σε έρευνες των αστυνομικών σε δύο οικίες που χρησιμοποιούσε στις Σέρρες, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

• 21 δενδρύλλια κάνναβης, που καλλιεργούσε σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο με τη μέθοδο της υδροπονίας,

• ποσότητες κάνναβης βάρους 890 γραμμαρίων,

• εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας (λαμπτήρες, θερμόμετρα, σύστημα εξαερισμού κ.α.),

• μία ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

• χρηματικό ποσό 1.540 ευρώ, ως προερχόμενο από την διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και

• 2 κινητά τηλέφωνα.

Επιπλέον, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της ληστείας.

Ο συλληφθείς με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.