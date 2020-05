Θεσσαλονίκη

Το συγκινητικό βίντεο για το άνοιγμα των ναών (εικόνες)

Ένα βίντεο πλούσιο σε συμβολισμούς και συναισθήματα...

Ένα βίντεο, πλούσιο σε συμβολισμούς και συναισθήματα, δημιούργησε ο Ιερός Ναός Αγίας Παρασκευής Μενεμένης στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με αφορμή την επαναλειτουργία των εκκλησιών, με τη συμμετοχή πιστών, μετά τη δίμηνη παύση εξαιτίας του κορονοϊού.

Όπως φαίνεται στο βίντεο, τις κλειστές θύρες του Ναού ανοίγουν διάπλατα τα παιδιά της Ενορίας με τον αυθορμητισμό και την αθωότητα που τα διακρίνει. Οι μικροί φίλοι γίνονται οι πρώτοι προσκυνητές του Ναού και καλούν τον καθένα από μας να ακολουθήσουμε τον βηματισμό τους και να επιστρέψουμε και πάλι στην εκκλησία, στην κοινή προσευχή, διασφαλίζοντας έτσι την ενότητά μας.

Το βίντεο, που αποτελεί έμπνευση του προϊσταμένου του Ναού αρχιμ. Παντελεήμονος Αναστασιάδη, γυρίστηκε με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Νεαπόλεως και Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβα.

Πηγή: thesstoday.gr