Στην Αλεξανδρούπολη υψώθηκε η μεγαλύτερη ελληνική σημαία (εικόνες)

Υψώθηκε στη Θράκη η μεγαλύτερη σε επιφάνεια ελληνική σημαία, που φτάνει τα 600τμ.

Η μεγαλύτερη ελληνική σημαία υψώθηκε σήμερα στην Αλεξανδρούπολη.

Η σημαία επιφάνειας 600τμ υψώθηκε με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση της πόλης και της ενσωμάτωσής της στον εθνικό κορμό του ελληνικού κράτους.

Το θέαμα ήταν εντυπωσιακό.

Μήνυμα για την επέτειο έστειλαν η Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατερίνα Σακελλαροπούλου, καθώς και η επικεφαλής του Κινήματος Αλλαγής, Φώφη Γεννηματά.