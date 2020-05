Ηράκλειο

“Γιάφκα” το σπίτι 67χρονου (εικόνες)

Έκρυβε στο σπίτι του από χειροβομβίδες μέχρι... σπαθί. Τι βρήκε η ΕΛΑΣ στο διαμέρισμά του.

Συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης σε περιοχή του Δήμου Φαιστού από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς ημεδαπός, κατηγορούμενος για παραβάσεις της Νομοθεσίας περί όπλων.

Όπως προέκυψε στη διάρκεια έρευνας στην οικία του 67χρονου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κυνηγετικά όπλα, 2 χειροβομβίδες, φυσίγγια, ένα σπαθί, 3 μαχαίρια, μία ράβδος και μια ζυγαριά ακριβείας.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού, ενώ ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ηρακλείου.