Φθιώτιδα

Αιματηρή συμπλοκή με μαχαίρια στην Αμφίκλεια

Δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν, ο ένας νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Άγρια συμπλοκή μεταξύ αλλοδαπών σημειώθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, σε αγροτική περιοχή κοντά στον σταθμό του ΟΣΕ στην Αμφίκλεια, όπως μεταδίδει το LamiaReport.gr

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμπλοκή σημειώθηκε για προσωπικές διαφορές μεταξύ Αφγανών και Πακιστανών.

Τα αίματα άναψαν και βγήκαν τα μαχαίρια, με αποτέλεσμα δύο άτομα (ηλικίας 20 και 24 ετών) να τραυματιστούν. Οι δυο τραυματίες διακομίστηκαν με ασθενοφόρο στα επείγοντα του Νοσοκομείου Λαμίας και οι πληροφορίες θέλουν τον έναν από τους δυο νεαρούς αλλοδαπούς να είναι πολύ σοβαρά τραυματισμένος.

Προανάκριση για τη συμπλοκή διενεργεί το Α.Τ. Αμφίκλειας.