Λασιθίου

Πήγε για σαλιγκάρια και πέθανε

Σε μικρή απόσταση από το σπίτι της βρέθηκε η γυναίκα που αναζητούσαν οι συγγενείς όλη την ημέρα.

Τραγικό τέλος βρήκε μία ηλικιωμένη από τους Μύθους Ιεράπετρας, την οποία αναζητούσαν οι συγγενείς της όλη τη μέρα.

Η 83χρονη έφυγε το πρωί της Πέμπτης από το σπίτι της, όταν όμως δεν επέστρεφε, ο σύζυγος και η υπόλοιπη οικογένεια ξεκίνησαν τις αναζητήσεις.

Μετά από πέντε ώρες αναζήτησης από την οικογένεια, το χωριό και την Ελληνική Αστυνομία, η 83χρονη βρέθηκε νεκρή σε απόσταση περίπου 100 μέτρων από το σπίτι της.

Η γυναίκα είχε πάει να μαζέψει σαλιγκάρια.

Εντοπίστηκε με τραύματα στο πρόσωπο, προφανώς από την πτώση, όμως τα αίτια του θανάτου της θα διαπιστωθούν από την νεκροψία- νεκροτομή που θα διενεργηθεί από το ΠΑΓΝΗ.