Καβάλα

Αυτοκίνητο σφήνωσε μεταξύ βάρκας και προβλήτα (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο κενό μεταξύ λιμανιού και αλιευτικού βρέθηκε ένα αυτοκίνητο.

Μεταξύ αλιευτικού και προβλήτα σφήνωσε ένα αυτοκίνητο, στο λιμάνι Ελευθερών (Νέα Πέραμος), στην Καβάλα.

Το όχημα τσούλησε προς τη θάλασσα, αφού όπως φαίνεται, ο οδηγός δεν είχε τραβήξει το χειρόφρενο.

Για να επανέλθει το όχημα στη στεριά, επιστρατεύτηκε ο δήμος Παγγαίου, που το έβγαλε με γερανό.

Την ώρα του περιστατικού δεν υπήρχαν επιβάτες μέσα στο αυτοκίνητο.

Πηγή: proininews.gr