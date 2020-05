Λάρισα

Νέα Σμύρνη Λάρισας: Επεισόδια και φωτιές από ασθενείς με κορονοϊό (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επιθεση στο αυτοκινητο του Περιφερειάρχη και φωτιές στο δρόμο απο διαμαρτυρόμενους, Γιατί αρνήθηκαν την μεταφορά των ασθενών σε δομή.

Ένταση δημιουργήθηκε στη Νέα Σμύρνη Λάρισας, όταν έφτασε εκεί λεωφορείο γα να μεταφέρει τους νοσούντες με κορονοϊό σε ειδική δομή.

Το όχημα και το λεωφορείο του ΕΟΔΥ αποχώρησαν από την περιοχή, μπροστά στις αντιδράσεις των κατοίκων του οικισμού Ρομά.

Στη συνέχεια η ένταση μεταφέρθηκε στο δρόμο, όπου οι διαμαρτυρόμενοι άναψαν φωτιά, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία.

Χαρακτηριστικό είναι το βίντεο από τη γέφυρα της Νέας Σμύρνης, στον κυκλικό κόμβο Ηρώων Πολυτεχνείου και Αεροδρομίου.

Επίθεση στο όχημα που μετέφερε Αγοραστό - Καλογιάννη

Άμεση ήταν η αντίδραση του περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και του δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη όταν πληροφορήθηκαν – κατά τη διάρκεια της σύσκεψης που εξελίσσονταν στην έδρα της Περιφέρειας – πως υπάρχει ένταση στη συνοικία της Νέας Σμύρνης.

Αμέσως αποχώρησαν από την συνάντηση και με το ίδιο αυτοκίνητο κινήθηκαν προς την περιοχή των επεισοδίων.

Φτάνοντας κοντά στο σημείο όπου η κατάσταση ήταν έκρυθμη, συγκεντρωμένοι Ρομά επιτέθηκαν στο αυτοκίνητο που τους μετέφερε.

Σύμφωνα με πληροφορίες επίθεση έχουν δεχθεί δημοσιογράφοι και τηλεοπτικά συνεργεία που καλύπτουν από νωρίς το πρωί τα γεγονότα.

Πηγή: larissanet.gr