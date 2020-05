Αχαΐα

Νεκρός ηλικιωμένος μετά από σύγκρουση αυτοκινήτων (εικόνες)

Τραγική κατάληξη είχε η πλαγιομετωπική σύγκρουση των δύο οχημάτων, το μεσημέρι της Παρασκευής.

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής στο Αίγιο. Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το filodimos.gr, επικαλούμενο αυτόπτες μάρτυρες, ένα λευκό Ι.Χ. που οδηγούσε 85χρονος εκινείτο επί της οδού Μελετοπούλων και περνώντας τη διασταύρωση, συγκρούστηκε πλαγιομετωπικά με άλλο αυτοκίνητο που ανέβαινε την Αιγιαλέως.

Από τη σύγκρουση τα δύο αυτοκίνητα έφτασαν και κόλλησαν στο απέναντι πεζοδρόμιο, με τον οδηγό του γκρι αυτοκινήτου να βγαίνει αμέσως από το όχημά του χωρίς τραύματα.

Ο ηλικιωμένος οδηγός του λευκού ΙΧ απεγκλωβίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του και διακομίστηκε στο Νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο θάνατος του πιθανότατα προκλήθηκε από παθολογικά αίτια. Ωστόσο, τα αίτια θα αποσαφηνιστούν μετά τη νεκροψία-νεκροτομή.