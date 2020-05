Λάρισα

Δολοφονία κρατούμενου στις φυλακές Λάρισας

Με αυτοσχέδιο μαχαίρι σκότωσε συγκρατούμενό του. Έρευνες για το αιματηρό επεισόδιο. Τι συνέβη.

Αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής στο Κατάστημα Κράτησης Λάρισας, όταν ένας 31χρονος αλλοδαπός μαχαίρωσε θανάσιμα τον 23χρονο επίσης αλλοδαπό συγκρατούμενό του.

Ειδικότερα, στις 16:30, ο δράστης, καταδικασμένος σε πολυετή ποινή κάθειρξης για το αδίκημα της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης και υπόδικος για απόπειρα ανθρωποκτονίας, επιτέθηκε με αυτοσχέδιο μαχαίρι και κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα στον συγκρατούμενό του, καταδικασμένο σε πολυετή ποινή κάθειρξης για ηθική αυτουργία σε εισαγωγή, κατοχή και μεταφορά ναρκωτικών ουσιών.

Άμεσα κλήθηκε το Ε.Κ.Α.Β., το οποίο κατέφτασε στο Κατάστημα Κράτησης και διαπίστωσε τον θάνατο του κρατουμένου.

Το αυτοσχέδιο μαχαίρι έχει κατασχεθεί.

Σημειώνεται ότι ο δράστης έχει υποπέσει σε σωρεία πειθαρχικών παραπτωμάτων, όπως η άσκηση σωματικής βίας κατά συγκρατουμένου, η απείθεια σε εντολές του σωφρονιστικού προσωπικού, καθώς και η κατοχή κινητού τηλεφώνου και απαγορευμένων ειδών.