Γυναίκα έβρισε και έφτυσε αστυνομικούς στην... ουρά της ΔΕΗ

Μια δυσάρεστη έκπληξη περίμενε τους αστυνομικούς της ΔΙΑΣ που επιχείρησαν να επιβάλουν την τάξη έξω από κατάστημα της ΔΕΗ.

Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το μεσημέρι της Παρασκευής έξω από κατάστημα της ΔΕΗ στην Κοζάνη, στο οποίο από νωρίς είχε σχηματιστεί μεγάλη ουρά, με αρκετούς από τους καταναλωτές να μην κρατούν τις απαραίτητες αποστάσεις.

Μετά από σχετική ενημέρωση, η ομάδα ΔΙΑΣ έλαβε την εντολή να μεταβεί στο χώρο, προκειμένου να προχωρήσει σε συστάσεις προς τον κόσμο που περίμενε να εισέλθει στο κατάστημα.

Ωστόσο, εκεί τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς μια κυρία περίπου 50 ετών, άρχισε να τους επιτίθεται λεκτικά, να προτρέπει τον κόσμο να μην υπακούσει, ενώ στη συνέχεια έβρισε τους αστυνομικούς και τους έφτυσε στο πρόσωπο!

Όπως ήταν λογικό, η εν λόγω κυρία συνελήφθη και οδηγήθηκε με χειροπέδες στο Αστυνομικό Τμήμα Κοζάνης, ενώ κλιμάκιο του ΕΟΔΥ έλαβε προληπτικά και για κάθε ενδεχόμενο επίχρισμα από τους δυο αστυνομικούς.

Πηγή: kozanimedia.gr