Φθιώτιδα

Νεκροί δύο αγρότες

Με τραγικό τρόπο έχασαν την ζωή τους δύο άνδρες όταν καταπλακώθηκαν από το τρακτέρ τους. Πώς συνέβη το δυστύχημα.

Δύο αγρότες καταπλακώθηκαν από το τρακτέρ στο Μόδι του Δήμου Αμφίκλειας – Ελάτειας και δυστυχώς τραυματίστηκαν θανάσιμα.

Σύμφωνα με τα τοπικά ΜΜΕ, πρόκειται για δύο αλλοδαπούς, γύρω στα 40 οι δύο έμεναν στην περιοχή εδώ και πολλά χρόνια.

Έκαναν εργασίες σε ένα χωράφι και είχαν φορτώσει στο γεωργικό μηχάνημα πέτρες για μεταφορά σε κοντινό σημείο όταν συνέβη το μοιραίο, προφανώς από λάθος υπολογισμό του βάρους.

Πηγή: fonografos.net