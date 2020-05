Φθιώτιδα

Πήγε για εξέταση εγκυμοσύνης και βρέθηκε θετική στον κορονοϊό

Η γυναίκα δεν είχε παρουσιάσει συμπτώματα της νόσου COVID-19. Σε καραντίνα και η μητέρα της, που τη συνόδευσε στο νοσοκομείο.

Μία 30χρονη γυναίκα, έγκυος στον 4ο μήνα, διαγνώσθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου με COVID-19 στο Νοσοκομείο Λαμίας.

Η γυναίκα είχε μεταβεί στο Νοσοκομείο για εξετάσεις σχετικά με την κύησή της, και μεταξύ άλλων υπεβλήθη στο τεστ για κορονοϊό, το οποίο και βγήκε οριακά θετικό, όπως μεταδίδει το LamiaReport.gr

Ακολουθήθηκε το πρωτόκολλο και νοσηλεύεται στο πέτρινο κτίριο όπου και παρακολουθείται. Συγχρόνως σε καραντίνα στο πέτρινο κτίριο μπήκε και η μητέρα της, που τη συνόδευε στις εξετάσεις.

Βάσει οδηγιών του ΕΟΔΥ, η νέα εξέταση στην κοπέλα θα γίνει την Κυριακή το πρωί προκειμένου να εξακριβωθεί αν βρίσκεται στην αρχή όπου το ιικό φορτίο είναι πολύ χαμηλό ώστε να δικαιολογείται και το πρώτο αποτέλεσμα. Δεν αποκλείεται ακόμη και αρνητικό αποτέλεσμα, αν και αυτή η περίπτωση συγκεντρώνει μικρές πιθανότητες.

Από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το περιστατικό, ξεκίνησε ιχνηλάτηση των επαφών της εγκύου. Την ιχνηλάτηση έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ.