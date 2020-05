Εύβοια

Οχιά κάνει…βόλτα στη Χαλκίδα (εικόνες)

Έξω από τα δικαστήρια της Χαλκίδας κατεγράφη το επικίνδυνο φίδι, να κάνει…βόλτα ανενόχλητο.

Πηγή: eviazoom.gr