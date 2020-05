Θεσσαλονίκη

Επεισόδια για εκκένωση πλατείας στη Θεσσαλονίκη

Τα ΜΑΤ έλαβαν εντολή να απομακρύνουν από την πλατεία τους συγκεντρωμένους νεαρούς, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας περί μη συγχρωτισμού λόγω κορονοϊού.

Επεισόδια σημειώθηκαν αργά το βράδυ του Σαββάτου στην Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης όταν αστυνομικές δυνάμεις προχώρησαν στην εκκένωση της πλατείας Καλλιθέας.

Λίγο πριν τα μεσάνυχτα, αστυνομικοί των ΜΑΤ έλαβαν εντολή να απομακρύνουν από τη συγκεκριμένη πλατεία τους συγκεντρωμένους νεαρούς, στο πλαίσιο της εφαρμογής της νομοθεσίας περί μη συγχρωτισμού λόγω κορονοϊού.

Η εμφάνιση των αστυνομικών δυνάμεων προκάλεσε όμως την αντίδραση των νεαρών. Κάποιοι από αυτούς φώναξαν συνθήματα, έστησαν οδοφράγματα με κάδους απορριμμάτων και πέταξαν πέτρες προς τα ΜΑΤ.

Νεαροί που βρίσκονταν στην πλατεία κατήγγειλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αστυνομική επέμβαση, σημειώνοντας ότι έγινε χρήση βίας και χειροβομβίδων κρότου λάμψης.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η συγκεκριμένη πλατεία το τελευταίο διάστημα γεμίζει από νεαρούς που φωνασκούν και διαταράσσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι η αστυνομική επέμβαση έγινε έπειτα από αλλεπάλληλες καταγγελίες κατοίκων της περιοχής για διατάραξη.

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ Θεσσαλονίκης εξέδωσε ανακοίνωση, με την οποία καταγγέλλει την αστυνομική επέμβαση και τονίζει ότι η Νέα Δημοκρατία χρησιμοποιεί την υγειονομική κρίση ως ευκαιρία για επίθεση στη δημοκρατία και τα δικαιώματα.

Πηγή: thestival.gr