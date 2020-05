Αιτωλοακαρνανία

Γλέντι και χορός παρά τα μέτρα για τον κορονοϊό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιος ιός; Ποια μέτρα; Νεαροί χορεύουν πιασμένοι χέρι – χέρι αψηφώντας τις συστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης για τον κορονοϊό.

Παρέα νεαρών έστησε γλέντι, το βράδυ του Σαββάτου, στο λιμάνι της Ναυπάκτου, αψηφώντας τις συστάσεις και τα μέτρα προφύλαξης για τον κορονοϊό.

Όπως αναφέρει το nafpaktianews.gr, οι νεαροί έδωσαν ραντεβού μέσα στο δρόμο του λιμανιού, με μπύρες και αναψυκτικά, όλοι σε πηγαδάκια, μέχρι που έστησαν και χορό πιασμένοι χέρι – χέρι.

Πέρα από τον απαγορευμένο από τα μέτρα συνωστισμό, σήμερα το λιμάνι ήταν ένας μεγάλος σκουπιδότοπος γεμάτος μπουκάλια και κουτάκια από μπύρες και αναψυκτικά, όπως συμβαίνει και σε άλλες πόλεις της χώρας.

Δείτε το βίντεο με τους νεαρούς στο λιμάνι της Ναυπάκτου.